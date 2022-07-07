الرئاسي يُؤكد استمراره في الدفع بالعملية السياسية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، أعضاء الهيئة الطرابلسية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث عدد من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وأكد أعضاء الهيئة الطرابلسية، على أهمية المصالحة الوطنية، للمحافظة على السلم الاجتماعي، مشيدين بجهود المجلس الرئاسي في هذه المرحلة، ومطالبين بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

من جانبه أشاد رئيس المجلس الرئاسي، بجهود الهيئة، في توحيد الصفوف ولم الشمل، ودعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، مشيراً إلى استمرار المجلس الرئاسي، في دفع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى التوافق وإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات الشعب الليبي.