الرئاسي يُؤكد استمرار العمل في ملف المصالحة

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، وسفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى المهراج.

وأكد المبعوث والسفير خلال اللقاء، استمرار دعم فرنسا لليبيا حتى تصل لمرحلة الاستقرار الشامل بانتخاب رئيس يقود البلاد الى بر الامان، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

من جانبه أشاد اللافي بالعلاقات الليبية الفرنسية على مختلف الأصعدة، ودعم فرنسا للعملية السياسية من خلال لقاءات الحوار بين الأطراف الليبية لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

كما أكد اللافي التزام المجلس الرئاسي استمرار العمل في ملف المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا للوصول بليبيا لإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية ترضى بنتائجها الأطراف السياسية، معتبراً قرار مجلس الأمن الدولي مؤخرا بتمديد عمل البعثة في ليبيا، إعادة للحياة السياسية في الملف الليبي بعد حالة الجمود التي أصابته خلال الأشهر الماضية.

هذا وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في البلاد وتداعيات الهجرة غير الشرعية على ليبيا، وأوروبا والتأكيد على الحد منها بتأمين الجنوب الليبي، بالتعاون مع دول الطوق، والتأكيد على دور فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي في هذا الملف.

بدوره أكد المبعوث الفرنسي، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، ورغبة بلاده في تحقيق الاستقرار في ليبيا بالوصول إلى حل سياسي يُساهم في إجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية.