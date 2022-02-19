الرئاسي يُؤكد استمرار العمل لتعزيز التعاون مع تركيا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم السبت، بمقر المجلس في طرابلس، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا كنعان يلماز.

ونقل السفير في مستهل اللقاء، تحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، للمجلس الرئاسي، وأكد حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار الشامل، وإعلان السفير عن دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية التي يقودها المجلس الرئاسي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

من جهته، أشاد النائب بالمجلس، بمواقف تركيا الداعمة لليبيا خلال السنوات الماضية، وأكد استمرار العمل لتعزيز التعاون المشترك في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.