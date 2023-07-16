الرئاسي يُؤكد استمرار تعاونه مع الصليب الأحمر في ملف المفقودين

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، استمرار تعاون المجلس الرئاسي مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ملفات المفقودين والمحتجزين، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في العمل الإنساني.

جاء ذلك خلال لقائه، الأحد، بديوان المجلس في طرابلس، رئيس بعثة اللجنة لدى ليبيا جون نيكولا، والوفد المرافق له بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وأشاد نيكولا بتعاون المجلس الرئاسي مع اللجنة خلال فترة عملها في ليبيا طيلة السنوات الماضية، والنجاح الذي حققته اللجنة الثلاثية للقانون الدولي الإنساني في الكشف عن الجثامين مجهولة الهوية والمحتجزين، وأكد افتتاح مكتبها الدائم في طرابلس.