الرئاسي يُؤكد استمرار دعمه لجهود البعثة الأممية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استمراره في دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والعمل معها بالشراكة عبر تعزيز الملكية الوطنية للحلول والتوافق وتوحيد المؤسسات في إطار مرجعية الإتفاق السياسي وخارطة الطريق المكملة له، لتعزيز الاستقرار وإنجاز الانتخابات.

جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري دي كارلو.، بحضور القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء تمحور حول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في الدفع قدماً بالعملية السياسية.

من جانبها أكدت وكيلة الأمين العام، على ضرورة العمل المشترك لحث جميع الأطراف على الالتزام والمشاركة للوصول إلى نتائج توافقية تقود البلاد لمرحلة الاستقرار، مؤكدةً دعمها للرئيس محمد المنفي وخطواته المتزنة نحو تحقيق السلام الشامل في ليبيا.