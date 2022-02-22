الرئاسي يُؤكد استمرار دعمه لجهود اللجنة العسكرية المشتركة

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بمقر المجلس في طرابلس.

واستعرض أعضاء اللجنة أمام النائب، آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، والخطوات العملية المتخذة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد اللافي استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود اللجنة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا، واستكمال برنامج توحيد المؤسسة العسكرية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.