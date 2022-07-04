الرئاسي يُؤكد التزامه باستحقاقات المرحلة لتلبية تطلعات الشعب الليبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللققاء يأتي لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.

ورحب المنفي بالسفير، وأثنى على جهود ألمانيا في مبادراتها لجمع الفرقاء الليبيين، عبر مسارات مؤتمري برلين.

وأكد المنفي خلال اللقاء، التزام المجلس باستحقاقات المرحلة لتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري.

من جهته أكد السفير، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، ومتابعة التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ودعم مساعي المجلس لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.