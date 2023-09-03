الرئاسي يُؤكد الموقف الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الموقف الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بالرفض الرسمي والشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال تمسك المجلس الرئاسي بالمواقف الوطنية والقومية الراسخة، بنصرة الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، بديوان المجلس في طرابلس، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا سليمان شنين.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وسبل تحقيق توافق قانوني وسياسي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

كما تم خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الراهنة التي تشهدها دول الجوار الإفريقي، وتداعياتها على البلدين.

بدوره أكد السفير الجزائري على أهمية إنهاء الأزمة في ليبيا بالطرق السلمية من خلال حل ليبي ليبي، مشيراً إلى دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي للوصول إلى تحقيق توافق بين جميع مكونات العملية السياسية، مشيداً بما حققه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية.