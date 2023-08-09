الرئاسي يُؤكد اهتمامه بالجنوب الليبي

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اهتمام المجلس بالجنوب الليبي بوصفه بالعمق الاستراتيجي للوطن، وحرصه على تنفيذ المشاريع التنموية في مناطقه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، مع عدد من وجهاء وأعيان قبيلة التبو، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

واستعرض الوفد المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات في عديد المجالات لاسيما التعليم، والصحة، والبنية التحتية.

وأشاد الكوني بانحياز سكان مناطق الجنوب للوطن والمحافظة على وحدة التراب الليبي طيلة السنوات الماضية، بتحملهم تدني الخدمات، وضنك الحياة فيه، وعدم مغادرته لمدن الشمال.

بدورهم أثنى الوجهاء والأعيان على جهود النائب التي تهدف لاستقرار ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، وأعلنوا بأنهم جزء منه للمساهمة في استقرار الوطن ولم شمله، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.