الرئاسي يُؤكد توجهه لتفتيت المركزية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، توجه المجلس الرئاسي لتفتيت المركزية التي أرهقت العاصمة، وساهمت في حالة الانسداد السياسي الحالي، وضرورة عودة العمل بنظام المحافظات المتبع قبل عام 1969 للحد من النزاعات على السلطة، حسب وصفه.

جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي، الذي أكد دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وثمن الكوني الدور الذي لعبته سويسرا في دعم واستضافة جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا.

واستعرض اللقاء جهود المجلس الرئاسي في إرساء السلام، وتوحيد مؤسسات الدولة، والعمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

‏بدوره عبر السفير السويسري عن دعم بلاده للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية والانتخابات، وكل ما يُحقق الاستقرار.