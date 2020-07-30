الرئاسي يُؤكد ثقته في قدرة الشعب على تخطي المحنة وتجاوز الأزمات

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على ثقته الكاملة في قدرة الشعب الليبي على تخطي المحنة وتجاوز الأزمات.

جاء ذلك في تهنئة للمجلس، اليوم الخميس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقدم المجلس الرئاسي إلى الشعب الليبي والأمة الإسلامية، بأسمى آيات التهاني، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على بلادنا، وأن يُعيده على جميع المواطنين بوافر الخير ودوام الصحة والعافية.

وأضاف المجلس: “ونغتنم هذه المناسبة المباركة لنترحم على شهدائنا الأبرار، ونبتهل إلى الله عز وجل بأن يشملهم بفيض رحمته الواسعة، وندعو الله أن يعجل بشفاء جرحانا، وأن يبارك في أبطالنا المرابطين على كافة الجبهات وأن يُؤيدهم بنصره”.

كما توجه المجلس الرئاسي بالتهنئة والشكر للكوادر الطبية والطبية المساعدة، ومنتسبي الأجهزة الأمنية في مختلف المواقع الذين يُسطرون أروع الأمثلة في التضحية والوفاء للوطن، بحسب البيان.

واختُتِم البيان بتأكيد المجلس على ثقته الكاملة في قدرة الشعب الليبي على تخطي المحنة وتجاوز الأزمات ليمضي الليبيون جميعاً بثقة واقتدار نحو مستقبل زاهر، وفقاً لنص البيان.