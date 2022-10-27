الرئاسي يُؤكد حرصه على متابعة ملف البحث عن المفقودين

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، أمس الأربعاء، زيارة لمقر اللجنة الدولية للمفقودين في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.

والتقى اللافي خلال الزيارة بكاثرين بومبيرغر المدير العام للمنظمة التي قدمت له إحاطة عن عمل المنظمة في ليبيا والعالم وتحديات عمليات البحث عن المفقودين.

كما تضمنت الزيارة جولة في المعامل للتعرف على المفقودين بمطابقة عينات الحمض النووي وطبيعة منظومات البيانات المشتركة بين الدول بشأن المفقودين.

وأكد اللافي حرص المجلس الرئاسي على متابعة ملف البحث عن المفقودين في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة، وحتى المفقودين من غير الليبيين في ليبيا، بالتعاون والأشراف مع المؤسسات والوزرات المعنية.

كما شدّد على ضرورة استئناف اللجنة الدولية عملها بالكامل في ليبيا متمثلة في برامج التدريب وبناء القدرات والدعم الفني، وحث على ضرورة تنسيق وتوحيد العمل والجهود بين المؤسسات المحلية في ملف المفقودين، وضمان إشراك ذوي المفقودين في مسار المصالحة على كافة المستويات.