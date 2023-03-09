الرئاسي يُؤكد حرصه والتزامه بالوصول للانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ليزلي أوردمان.

وتناول اللقاء، تطورات العملية السياسية في ليبيا، ورؤية المجلس حول عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والترتيبات المالية وإدارة الموارد بما يضمن الشفافية والإفصاح والكفاءة في إدارتها والعدالة في توزيعها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد المنفي حرص المجلس والتزامه بتأدية دوره ومسؤولياته كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية والملكية الوطنية.

من جانبه عبر المبعوث الأمريكي، عن دعم الإدارة الأمريكية للدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.