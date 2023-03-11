الرئاسي يُؤكد دعمه الكامل للمبعوث الأممي

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعمهم الكامل والمستمر للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي منذ ترشيحه لمهمته التي وصفها بالصعبة في ليبيا، مثمناً جهوده لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023 بملكية ليبية.

وقال المنفي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “عاقدون العزم على تطبيق كامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة”.

وأضاف: “مستمرون في التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد”.