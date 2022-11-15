الرئاسي يُؤكد دعمه الكامل لمؤسسة النفط

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

واستعرض اللقاء الذي عُقِد بمقر المؤسسة في طرابلس، التحديات التي تواجه قطاع النفط، وفي مقدمتها الرفع من معدلات الإنتاج وفقا للخطط المستقبلية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأبدى النائب بالمجلس الرئاسي، دعم المجلس الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتحييدها من التجاذبات السياسية لكي تتمكن من القيام بمسؤولياتها وتحقيق أهدافها.

من جهته أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط استمرار المؤسسة في عملها الدؤوب لزيادة معدلات الإنتاج واستدامتها.