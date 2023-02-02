الرئاسي يُؤكد دعمه لاتحاد عمال النفط والغاز

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، ممثلي الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز في ليبيا، ورؤساء اتحادات عمال الشركات النفطية.

وأثنى الوفد في مستهل اللقاء، على مجهودات المجلس في قيادته لمشروع المصالحة الوطنية، واهتمامه بمتابعة ممتلكات الشعب الليبي وصونها من كل التجاوزات في الداخل والخارج، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

بدوره أشاد المنفي بالجهود المبذولة والعطاء الذي يتميز به العاملين بقطاع النفط والغاز، وما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة للشعب الليبي، مؤكداً دعمه للاتحاد ووقوفه إلى جانبهم في كل ما يتعلق بالقضايا العُمالية.