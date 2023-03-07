الرئاسي يُؤكد دعمه لكافة الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وقدم باتيلي لرئيس المجلس، إحاطةً كاملةً حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، بالإضافة لإحاطته الأخيرة التي تقدم بها إلى مجلس الأمن.

وأكد المنفي، على دعم كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023م على أن تؤسس على الملكية الوطنية.

من جانبه أكد المبعوث الأممي على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، والتوفيق بين الأطراف الليبية كافة باعتباره جهة محايدة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف.