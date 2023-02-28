الرئاسي يُؤكد دعمه للجهود الأممية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى المهراج.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس، يأتي لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقدم سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا إحاطةً خلال اللقاء، حول اللقاء الذي عُقِد بالعاصمة الأمريكية واشنطن [2+2+2+P3]، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، المعني بالشأن الليبي واجتماع مجلس الأمن بالخصوص.

بدوره أكد المنفي، دعم أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023 م، وتُلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار قياداته.