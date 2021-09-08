الرئاسي يُؤكد دعمه لمفوضية الانتخابات لإنجاح استحقاق 24 ديسمبر

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أمس الثلاثاء بديوان المجلس في طرابلس، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث آخر استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

واستعرض السايح آلية عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في هذه المرحلة، واستعداداتها ومدى جاهزيتها الفنية، للاستحقاق الوطني القادم، حيث قدم شرحاً عن حجم العمل الذي أنجزته المفوضية خلال الأشهر الماضية، في عملية التسجيل التي سارت بشكل جيد، وإعداد البطاقة الانتخابية، وآلية الاجراءات الجديدة المتبعة لكشف عمليات التزوير.

من جهته أكد عبد الله اللافي، استعداد المجلس الرئاسي، لدعم المفوضية والمساهمة إنجاح الاستحقاق الوطني القادم، مطالباً برفع المفوضية لوثيرة تجهيزاتها واستعداداتها، وضمان أكبر قدر من المشاركة في الانتخابات.

واعتبر النائب بالمجلس الرئاسي، أن التنسيق المبكر في كل الجوانب القانونية والتنظيمية واللوجستية والأمنية للانتخابات، سيساهم في تحقيق أعلى المعايير المهنية المطلوبة، وصولاً لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.

هذا وأكد السايح أن سرعة حسم الإطار القانوني، والقاعدة الدستورية للانتخابات يسهل من عمل المفوضية في التجهيز للانتخابات، لإجرائها في موعدها.