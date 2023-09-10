الرئاسي يُؤكد دعم دولة ليبيا لمنظمة التعاون الإسلامي

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على دعم دولة ليبيا لدور منظمة التعاون الإسلامي التي تعد من أكبر المنظمات الدولية، بعد الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، بمكتبه في طرابلس، المندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقراً لها، المستشار محمد الحافي.

وقدم المندوب الدائم إحاطة شاملة، عن دور المنظمة في الدفاع عن القيم الإسلامية، وجهودها في مساعدة المسلمين في كل مكان من العالم.

من جهته أبدى النائب بالمجلس الرئاسي استعداد دولة ليبيا للمساهمة الفعالة من أجل تمكين المنظمة للقيام بدورها وإنجاح جهودها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

يُشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي، وكانت تُعرف سابقاً باسم “منظمة المؤتمر الإسلامي” هي منظمة إسلامية دولية تجمع 57 دولة إسلامية، وتصف المنظمة نفسها بأنها “الصوت الجماعي للعالم الإسلامي” وأنها تهدف لـ”حماية المصالح الحيوية للمسلمين” البالغ عددهم نحو 1,6 مليار نسمة، وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة.