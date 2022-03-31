الرئاسي يُؤكد رغبته في تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الصين

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الخميس، بديوان المجلس في طرابلس، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا وانغ تيشمن.

ونقل القائم بالأعمال في مستهل اللقاء، تحيات حكومة بلاده للمجلس الرئاسي، وأكد دعمها لجهود المجلس الذي يسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وبحث اللافي مع القائم بالأعمال، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، مطالباً بدعم المسار الديمقراطي وخارطة الطريق التي وضعت بجنيف، وأكد العمل على وضع آلية لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها، ودعم المجلس لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

وتطرق اللقاء إلى الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية، والخطوات المتخذة لإعلان التوافق على ميثاق وطني قريباً، من خلال مؤتمر يضم كل الأطراف، والذي سيمهد الطريق للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات، تنفيذا لتطلعات الشعب الليبي.

بدوره أكد القائم بالأعمال الصيني، رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع ليبيا، واستعدادها للعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي، والمساعدة في إعادة الإعمار، بعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة.

هذا ورحب نائب رئيس المجلس الرئاسي، بالتقارب الليبي الصيني في المجال الاقتصادي والصناعي، وأكد على رغبة المجلس الرئاسي في تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.