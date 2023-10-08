الرئاسي يُؤكد ضرورة إنشاء هيئة تُشرف على إعمار درنة

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على ضرورة إنشاء هيئة تتولى الإشراف الكامل على عملية إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة الأخرى، بعيداً عن أي تجاذبات أو استغلال سياسي.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء بحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، والوصول إلى انتخابات حرة وشفافة يقبل بنتائجها الجميع.

كما تم استعراض أوضاع مدينة درنة، وباقي مدن الشرق الليبي المتضررة جراء الفيضانات والسيول، وأهمية العمل على تضافر الجهود الدولية، في تقديم المساعدة.