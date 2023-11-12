الرئاسي يُؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتأمين الحدود

عقد النائب بالمجلس الرئاسي و بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي موسى الكوني، اجتماعاً اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس ركن حرس الحدود التابعة لرئاسة الأركان العامة اللواء نوري شراطة.

وشدّد الكوني في مستهل الاجتماع، على ضرورة تكثيف الجهود لتأمين الحدود باعتبارها أمن قومي، خلال هذه المرحلة التي تعيشها دول الجوار.

بدوره قدم اللواء شراطة إحاطة للجهود المبذولة لتأمين الحدود، ومكافحة التهريب، والجريمة المنظمة، والحد من الهجرة غير الشرعية.

كما استعرض اللواء شراطة، المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل حرس الحدود، المتمثلة في طول الشريط الحدودي الذي يتطلب امكانيات لوجستية متطورة، وعناصر بشرية مؤهلة، تمكنه من أداء المهام الموكلة له.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي على أهمية العمل الذي يقوم به منتسبي حرس الحدود، لمنع الخروقات التي تهدد الأمن القومي، ومساهمته في أمن واستقرار ليبيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على دعم حرس الحدود، وتذليل الصعوبات التي تعيق عمله، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، والتأكيد على التعاون مع الدول التي سبقت ليبيا في هذا الشأن للاستفادة من خبرتها في مجال حرس الحدود، وتأمينها لضمان استقرار البلاد.