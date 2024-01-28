الرئاسي يُؤكد ضرورة توحيد الجهود لوضع خارطة طريق

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني صباح اليوم الأحد، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل اونماخت، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية، والعمل مع المبعوث الأممي لتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن اللقاء تطرق للأوضاع في مناطق الجنوب، التي تعاني نقصا في الامكانيات، وتشهد نزوحا لمناطق الشمال، وموجات المهاجرين غير الشرعيين والجريمة المنظمة بسبب الوضع الهش على الحدود في المناطق الجنوبية جراء الأحدات التي تشهدها دول الجوار وتداعياتها على ليبيا.

ولفت الكوني إلى جهود الدول المهتمة بالشأن الليبي لتحقيق الاستقرار، وأكد التزام المجلس الرئاسي بالعمل على توحيد مؤسسات الدولة للوصول بليبيا للاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى دور المانيا الفاعل في هذه المسارات.

وشدّد الكوني على ضرورة توحيد الجهود لوضع خارطة طريق بالتعاون مع الدول المهتمة بالملف الليبي لضمان تحقيق الاستقرار.

بدوره أشاد السفير الألماني بجهود المجلس الرئاسي الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.