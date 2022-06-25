الرئاسي يُؤكد ضرورة حصول كافة مناطق الجنوب على الخدمات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم السبت، بمقر المجلس في طرابلس، عدداً من عمداء بلديات ورؤساء اللجان التسييرية بالجنوب الليبي بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس عن الكوني تأكيده خلال اللقاء، على ضرورة تكثيف الجهود والعمل الجماعي، لتذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.

وشدد النائب على ضرورة حصول كافة مناطق الجنوب على الخدمات، إسوة بباقي مناطق ليبيا، كما حث النائب عمداء البلديات، على العمل الجاد والفاعل لضمان أمن الجنوب، باعتبار قوته تكمن في وحدة مكوناته.

بدورهم أكد الحضور على ضرورة استمرار اللقاءات، ومضاعفة التنسيق والعمل الجماعي، الذي من شأنه توفير احتياجات مناطق الجنوب، بالشكل الذي تستحقه.