الرئاسي يُؤكد عزمه على استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الاثنين، في طرابلس، مع رئيس وأعضاء تجمع ليبيا والانتخابات.

ورحب اللافي بأعضاء التجمع مشيداً بجهودهم في دعم خيار اجراء الانتخابات، ومشروع المصالحة الوطنية التي تعد السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم الأهلي لليبيا وشعبها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد عزم المجلس على الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية، معتبراً أن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة، يبدأ من نجاح هذا المشروع، للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية.

هذا واستعرض أعضاء التجمع أمام النائب بالمجلس، رؤيتهم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في إطار قانوني يكفل تنظيمها ونجاحها، ومقترحاتهم التي تُعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية.