الرئاسي يُؤكد عزمه على استكمال مسار المصالحة الوطنية

شارك النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، عبر تقنية الفيديو، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الشبابي الوطني، الذي عقد بمدينة سبها، تحت شعار “شباب ليبيا متحدين من أجل المصالحة الوطنية”.

وأشاد اللافي بالدور الأساسي للشباب الليبي، من خلال منبر يمكنهم من التواصل والتنسيق بصورة تؤدي إلى المساهمة في ترميم النسيج الاجتماعي، وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، وتنظيم الجهود للمساهمة بصورة فعالة في إنجاز هذا المشروع المهم والمصيري.

كما أكد النائب عزم المجلس في مواصلة العمل لاستكمال مسار المصالحة، لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، وفرز قيادات من الشباب لقيادة ملف المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.