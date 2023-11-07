الرئاسي يُؤكد على دور قوة مكافحة الإرهاب

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على دور قوة مكافحة الإرهاب في المحافظة على استتباب الأمن، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في كل المناطق.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بصفته القائد الأعلى للجيش، مع آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس.

وقدم اللواء الزين خلال اللقاء، إحاطة حول عمل القوة والمهام الموكلة لها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم القوة بالعناصر البشرية المؤهلة، والإمكانيات اللوجستية التي تمكنها من أداء مهامها بكل مهنية.