الرئاسي يُؤكد على عمق العلاقات مع فرنسا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الاثنين، بديوان المجلس في طرابلس، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين.

وبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، واستعراض أوجه التعاون بين البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد الكوني على عمق العلاقات التي تربط ليبيا وفرنسا، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يساهم في تحقيق الاستقرار بليبيا.

بدورها جددت السفيرة الفرنسية، حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ودعم الاستقرار في ليبيا، مشيدةً بجهود المجلس الرئاسي للعمل لنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية ترضى بنتائجها كل الأطراف.