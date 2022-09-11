الرئاسي يُؤكد: لا يوجد طرف قادر على الحسم العسكري

صرحت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، أنه لا حل عسكريًا للأزمة في ليبيا، لافتة إلى أن الحل الوحيد الممكن يأتي عبر التوافق السياسي.

وقالت وهيبة في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “لقد ثبت على مر السنوات الماضية أن الأزمة في ليبيا لا تحل عسكريًا، وأنه لا يوجد طرف قادر على الحسم العسكري”.

وأضافت: “الليبيون أنفسهم يريدون انتخابات ويرفضون المزيد من المعارك”.

وتابعت: “الحل في ليبيا هو في التوافق السياسي وليس بالحل العسكري، ولهذا تمسك المجلس بالتوافق والتوازن مع كل الأطراف حفاظًا على المكاسب التي تحققت مع الوصول لاتفاق جنيف”.

وبخصوص الوضع العسكري، أوضحت وهيبة أن المجلس الرئاسي عمل وما يزال على دعم مساعي توحيد المؤسسة العسكرية”.

وأشارت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي إلى أن هناك عملا جرى ويجري على مستوى توحيد بعض الإدارات بالمؤسسة العسكرية.