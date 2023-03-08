الرئاسي يُؤكد مواصلة العمل للتوصل إلى توافق وطني

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، بحضور سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وتمحور اللقاء حول الوضع السياسي في ليبيا عقب الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأشاد المنفي بالعلاقة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تبذله الجمهورية الفرنسية من جهد لدعم المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، واستضافتها لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وفق قوله.

كما أكد المنفي مواصلة المجلس لدوره في السعي للتوصل إلى توافق وطني على أسس المشاركة والملكية الوطنية.