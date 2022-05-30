الرئاسي يُؤكد موقفه الثابت تجاه الاستحقاق الانتخابي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، بديوان المجلس في طرابلس، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولاين هرندل.

وبحث اللقاء مستجدات الـوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء، على موقف المجلس الثابت تجاه الاستحقاق الانتخابي سواءً الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

بدورها، أشادت السفيرة البريطانية بدور الرئيس في المحافظة على الاستقرار والهدوء، مؤكدةً على استمرار دعمها لخطوات المجلس الرئاسي.