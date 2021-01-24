الرئاسي يُتابع استعدادات مفوضية الانتخابات لتنفيذ استحقاق 24 ديسمبر

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، بزيارة إلى مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الزيارة تأتي للاطلاع على التجهيزات والترتيبات والاستعدادات المتخذة من قِبل المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية التي اتفق على إجراءها في 24 ديسمبر 2021. ترسيخاً للديموقراطية وبناء الدولة المدنية،

وكان في استقبال السراج لدى وصوله رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح وأعضاء المفوضية.

وناقش رئيس المجلس مع الدكتور السايح والأعضاء التحضيرات التي تقوم بها المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي الأمور الفنية والمالية التي تحتاج للاستكمال، إضافة لمجالات التعاون بين المفوضية ومكاتب الأمم المتحدة وبرامجها المختصة والاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تقدمه هذه الجهات من دعم وخبرات لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تطرق النقاش لتفاصيل عملية التنظيم والرقابة ولوائح تسجيل الناخبين في الداخل والخارج وكافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وشملت زيارة رئيس المجلس الرئاسي جولة للمقر والمرافق التي يحتويها حيث اطلع على التجهيزات واستفسر عن النواقص.

وأكد السراج على استعداد حكومة الوفاق الوطني لتسخير كافة الإمكانيات، لتتمكن المفوضية من أداء عملها وإنجاز هذا الاستحقاق الوطني بكفاءة ومهنية.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي خصص إلى حد الآن 50 مليون دينار للمفوضية لتمكينها من تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل،

وانتهت المفوضية قبيل العدوان على العاصمة طرابلس من عملية تسجيل الناخبين، حيث تجاوز عدد المسجلين في السجل الانتخابي آنذاك المليونين ونصف المليون ناخب وناخبة، الأمر الذي يعزز دعم المواطن الليبي بقوة لهذا المسار.

[فيديو] ‎رئيس المجلس الرئاسي يقوم بزيارة إلى مقر المفوضية العليا للانتخابات للاطلاع على الترتيبات المتخذة لإنجاح العملية الانتخابيةتم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني‏ في الأحد، ٢٤ يناير ٢٠٢١