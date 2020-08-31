الرئاسي يُتابع تنفيذ القرارات الاقتصادية

واصل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعاته لبحث الشأن العام بمختلف قضاياه ومجالاته.

وحضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس فائز السراج، كل من النائب بالمجلس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، ووزيري التخطيط والمالية الطاهر الجهيمي، وفرج بومطاري.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن هذا الاجتماع خُصِص لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولاسيما القرار المتعلق بصرف علاوة الزوجة والأبناء وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل.

كما بحث الاجتماع الدراسات المقدمة بشأن ترشيد استخدام الطاقة بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود بعد استكمال البيانات الفنية وتهيئة المنظومات اللازمة للتنفيذ.