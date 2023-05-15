الرئاسي يُتابع تنفيذ خطة العملية الأمنية بمدينة الزاوية

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش، وعدد من ضباط الجيش.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ سير العملية الخاصة بالقضاء على الجريمة، والقبض على المجرمين، ومحاربة الظواهر الهدامة، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون داخل مدينة الزاوية.

كما تم خلال الاجتماع التشديد على تنفيذ كافة التعليمات الصادرة بشأن حماية المدنيين، وتأمين مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار بالمدينة، والقضاء على المظاهر المسلحة، بما في ذلك ضبط السيارات التي تتجول دون لوحات معدنية، والتي تحمل أي نوع من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.