الرئاسي يُتابع سير العمل بشركة الكهرباء

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، بحضور عضو مجلس النواب سالم قنان.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فإن اللقاء يأتي لمناقشة العديد من القضايا التي تهم قطاع الكهرباء.

وأطلع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، النائب بالمجلس، على سير العمل بمختلف محطات وفروع الشركة، وكذلك المشروعات الكهربائية والطاقة التي يجري تنفيذها، من أجل تحسين وضع الشبكة الكهربائية، حيث قدم رئيس الشركة العامة للكهرباء توضيحاً عن سير العمل بمحطات طبرق، ومصراتة، وطرابلس، التي يجري استكمالها.

وأشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي، بالمجهودات المبذولة من مجلس إدارة الشركة والموظفين، في سبيل تحسين جودة خدمات الكهرباء في مختلف مدن ومناطق ليبيا، مؤكداً على ضرورة الإسراع في استكمال كل المشاريع المتعلقة بهذا القطاع الحساس، من أجل تفادي ساعات العجز الطويلة أثناء فترات الذروة الصيفية والشتوية، والتي أثقلت كاهل المواطنين خلال السنوات السابقة، وفق قوله.