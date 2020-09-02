الرئاسي يُتابع مجريات استئناف الدراسة في ظل جائحة كورونا

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لعدد من المدارس الثانوية بمناسبة استئناف الدراسة لاستكمال العام الدراسي في ظل جائحة كورونا.

وشملت الجولة ثانوية بشير الأسطى، وثانوية سوق الجمعة، وثانوية ابن الهيثم ببلدية طرابلس المركز.

ورافق السراج في جولته وزير التعليم المُكلف الدكتور محمد عماري زايد، ووكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة ومراقبي التعليم.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن رئيس المجلس الرئاسي تجول داخل الفصول الدراسية حيث اطلع على جاهزيتها، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبل وزارة التعليم لتأمين سلامة الطلاب من جائحة كورونا.

وألقى رئيس المجلس الرئاسي كلمة في الطلبة والطالبات، هنأهم فيها بالعودة المدرسية في ظل التحديات الراهنة، وأعرب عن فخره و سعادته بما شاهده من استعدادات والتزام بإجراءات الوقاية.

واستمع السراج لملاحظات الطلبة والطالبات عن الأسئلة الاسترشادية والمنهج الدراسي وجدول الامتحانات.

وأكد رفقة وزير التعليم أن الوزارة تحافظ على الجانب التربوي والتعليمي، وفي نفس الوقت سيتم مراعاة الظروف الاستثنائية لهذا العام، مؤكداً بأن العملية التعليمية ستكون دائماً في صف الطالب وتراعي مصلحته.

كما تحدث رئيس المجلس إلى إدارات المدارس وأعضاء هيئة التدريس من معلمين ومعلمات معربا عن تقديره واعتزازه بما يقومون به، وإعجابه بما لمسه من حماس وهمة عالية بالعودة المدرسية، وفق قوله.

رئيس المجلس الرئاسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة مجريات استئناف الدراسة في ظل جائحة كوروناقام رئيس المجلس… Gepostet von ‎المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني‎ am Mittwoch, 2. September 2020