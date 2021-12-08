الرئاسي يُتابع مع النوّاب مستجدات العملية السياسية والانتخابية

بحث المجلس الرئاسي، آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية، ومشروع الانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، مع رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري، وعدد من أعضاء المجلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الاجتماع تطرق إلى سُبل دعم العملية الاننتخابية وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وتم خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم، لضمان التزام كافة الأطراف بإجراء الانتخابات ونجاحها.