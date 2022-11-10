الرئاسي يُثمن دور ألمانيا في حل الأزمة الليبية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

ونقل السفير في مستهل اللقاء، رسالة دبلوماسية للمجلس الرئاسي تؤكد عمق العلاقات الليبية الألمانية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، ورؤية النائب موسى الكوني بشأن عودة العمل بنظام المحافظات، كحل أساسي فاعل لإنهاء الانسداد السياسي، والخروج من المركزية الى اللامركزية، وإبعاد العاصمة عن الصراع واعتبارها هدف ومغنم لكافة المتصارعين على الاموال، والصلاحيات المتواجدة بالسلطة المركزية والمراكز السيادية بالعاصمة.

هذا وثمن الكوني دور ألمانيا الإيجابي ومساعيها في مساري برلين 1 و2 لإيجاد حل للأزمة الليبية.، ودعمها لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية.

بدوره أشاد السفير الألماني بجهود المجلس الرئاسي وتعاونه مع الجهود الأممية، والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة