الرئاسي يُثمن دور ألمانيا في حل الأزمة الليبية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس في طرابلس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا مِيخائيل أونماخت.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وناقش اللقاء الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

كما تم خلال اللقاء بحث سُبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، والذهاب إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، وتوفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف.

وثمن النائب بالمجلس الرئاسي، دور ألمانيا ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.

من جهته أشاد السفير الألماني لدى ليبيا، بتنسيق المجلس الرئاسي مع جميع الفرقاء السياسيين، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.