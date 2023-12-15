الرئاسي يُثمن دور الاتحاد الإفريقي في دعم مشروع المصالحة

ثمن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دور الاتحاد الإفريقي في دعم مشروع المصالحة الذي يقوده الليبيين، مؤكداً استمرار دعمه لكل ما يمكّن من تحقيق مصالحة شاملة يشارك فيها الجميع.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة بمقر المجلس في طرابلس، وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود جاكوسو، ومستشار الاتحاد الإفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد.

وقدم الوفد إحاطةً لرئيس المجلس الرئاسي، حول نتائج جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الذي عقد اليومين الماضيين بمدينة سبها,

وأبلغ الوفد رئيس المجلس أن أعضاء اللجنة قاموا بتحديد مكان وزمان المؤتمر الجامع، معبرين عن ثنائهم لدور الرئيس في تسهيل العديد من الأمور العالقة والدفع بمسار المصالحة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

هذا واختُتِمت أمس الخميس، بمدينة سبها، أعمال الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية. برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي مسؤول ملف المصالحة بالمجلس عبد الله اللافي، ومشاركة وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية الكونغولي جان كلود جاكوسو، ومستشار الاتحاد الإفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد، وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلين عن جميع الأطراف الرئيسية، المشاركة في العملية السياسية.

وتم في الاجتماع مراجعة محضر الاجتماعات التشاورية السابقة، والاتفاق بالاجماع على اختيار مدينة سرت لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية، وتحديد 28 من شهر أبريل من العام القادم موعداً له، وتحديد آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر، وتحديد اختصاصاتها، ونظامها الداخلي.

كما قرر المجتمعون عقد الاجتماع التحضيري القادم للجنة التحضيرية في مدينة زوارة نهاية الشهر الجاري.