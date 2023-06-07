الرئاسي يُثمن مخرجات اجتماع لجنة 6+6 في بوزنيقة

ثمن المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 عقب اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، طالب المجلس من اللجنة في إطار اختصاصها الدستوري بإعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق لما تبقى من المرحلة التمهيدية إلى الاستمرار في معالجة النقاط العالقة، بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام تُنهي المراحل الانتقالية.

كما دعا المجلس في ذات السياق، كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية إلى تشاور موسع بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يهدف إلى ضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية تضمن القبول بنتائجها.

وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ليل الثلاثاء/الأربعاء، عن إرجاء التوقيع الرسمي على اتفاق بوزنيقة الخاص بالقوانين الانتخابية.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي عقب اختتام اجتماعات لجنة 6+6، إنّ التوقيع الرسمي من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وتبني القوانين الانتخابية من قبل المجلسين سيتم إرجاؤه إلى الأيام المقبلة، مشيراً في المقابل إلى أنّ حضورهما إلى المغرب “كان له دور كبير” في الدفع إلى التوافق حول القوانين الانتخابية.

وتابع بوريطة أنّ الحوار تمكّن من التوصّل إلى توافقات مهمة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وهي محطة حاسمة إذا ما تمت مواكبتها بتطبيق التوافقات، واصفاً ذلك بـ”المحطة المهمة”.

وذكر الوزير المغربي أنّ التوافقات غطت جوانب مهمة من التحضير للانتخابات، وأنّ اللجنة اشتغلت مستلهمة مصلحة ليبيا وكذلك الممارسات الفضلى في مجال الانتخابات.

واعتبر بوريطة أنّ ما حدث في مدينة بوزنيقة تطوراً مهماً ويبشر بالخير، مقرّا في الوقت عينه بأنّ الاتفاق يحتاج إلى مواكبة حتى يتم تنفيذه بشكل سلس.

من جانبه، ذكر رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي، أنّهم ينتظرون حضور رئيسي المجلسين للبت بشكل نهائي بالقوانين.

وأضاف الشويهدي أنّه جرى التوافق بين أعضاء اللجنة على القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية وأنهم ينتظرون في الأيام المقبلة حضور صالح والمشري للتوقيع على الاتفاق النهائي.

بدوره أوضح رئيس لجنة 6+6 عن المجلس الأعلى للدولة عمر بوليفة، أنّه تم الاتفاق على كافة النقاط ولم يبق إلا إصدار القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب والدخول للانتخابات.