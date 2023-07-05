الرئاسي يُجدد التزامه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، عدداً من المترشحين للانتخابات الرئاسية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النوّاب.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد بالإضافة إلى النقاش حول مخرجات لقاءات الأطراف السياسية ونتائجها.

وأكد اللافي، خلال اللقاء على التزام المجلس الرئاسي، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، مشدداً على أهمية تهيئة البيئة المناسبة وذلك بتوافق القوى السياسية في البلاد.

من جهتهم طرح المترشحون للانتخابات الرئاسية، ملاحظات حول معالجة الانسداد السياسي، ورحبوا بدعم المجلس الرئاسي للانتخابات، مؤكدين في ذات السياق على أن استعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية هو عامل أساسي في إنجاح العملية الانتخابية.