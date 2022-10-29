الرئاسي يُجدد التزامه بالمسار الديمقراطي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير.

وتناول اللقاء تطورات الوضع السياسي في ليبيا، حيث رحب المنفي بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، مشيداً بالعلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تبذله جمهورية فرنسا لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفق قوله.

كما جدد المنفي خلال اللقاء، تأكيده التزام المجلس الرئاسي بالمسار الديمقراطي الذي يشمل توحيد المؤسسات السيادية وإجراء الانتخابات.

من جانبه أوضح المبعوث الفرنسي، أن فرنسا ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، وصولاً لاتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة على أساس إطار دستوري توافقي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.