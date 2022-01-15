الرئاسي يُجدد التزامه بدعم إجراء الانتخابات

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أن لقائه مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، اليوم السبت، في مدينة القبة بالجبل الأخضر، كان مثمراً.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فقد تم خلال اللقاء بحث سبل دعم العملية السياسية، والدفع بالمسار الانتخابي، والاتفاق على استمرار التشاور بين المجلس والبرلمان، لضمان استقرار ليبيا، والوصول بها إلى بر الأمان.

وجدد اللافي خلال اللقاء، التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات، من خلال خارطة طريق واضحة، وفق أسس قانونية ودستورية متينة، تلبي طموحات الشعب الليبي، والعمل على نجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس، باعتباره طوق نجاة ليبيا.

كما أكد اللافي، على دعم المجلس الرئاسي لجهود رئيس البرلمان عقيلة صالح، في العمل على استصدار القوانين التي تساعد في لم شمل الليبيين، وتهدف لاستقرار ليبيا.