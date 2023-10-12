الرئاسي يُجدد حرصه على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حرص المجلس على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تُفضي إلى انتخابات يرضى بنتائجها الجميع.

جاء ذلك خلال استقباله، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والوفد المرافق له.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء تناول آخر المستجدات السياسية في ليبيا وسُبل الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال.

بدوره أكد المبعوث الأمريكي دعم المجتمع الدولي لعمل اللجنة المالية العليا وما يصحبها من إجراءات لتحقيق التنمية والإعمار في كافة أنحاء ليبيا وخاصة مدن درنة ومناطق الجبل الأخضر المتضررة من السيول التي اجتاحتها خلال شهر سبتمبر الماضي.