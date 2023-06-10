الرئاسي يُجدد دعمه لإجراء الانتخابات

جدد المجلس الرئاسي على لسان الناطقة باسمه نجوى وهيبة، ترحيبه بالنتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 خلال اجتماعاتها في بوزنيقة المغربية، ودعمه لكل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير إقصائية، ودون تأجيل.

وقالت وهيبة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال” إن المجلس رحب بشكل واضح بالنتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 عقب اجتماعاتها التي تمت في ضيافة المملكة المغربية، ويتطلع إلى أن يصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي.

وأضافت وهيبة أن المجلس ورئيسه محمد المنفي يرحب ويدعم كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير إقصائية ودون تأجيل.

وأكدت وهيبة استعداد المجلس الرئاسي للتشاور الموسع مع كل المؤسسات المعنية والقوى الوطنية بمشاركة البعثة الأممية لضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الأجواء للانتخابات.