الرئاسي يُجدد دعمه لجهود إعادة الاستقرار في السودان

جدد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، دعم ليبيا للجهود الرامية لعودة الاستقرار في السودان، من أجل أن ينعم الشعب السوداني بالأمن والسلام.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، سفير السودان لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد، والوفد المرافق له، بحضور مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وقدم السفير السوداني تعازيه للنائب والشعب الليبي، في وفاة آلاف المواطنين في مدينة درنة، وعدد من مدن الشرق الليبي، جراء الفيضانات والسيول.

كما قدم السفير إحاطة كاملة عن الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار الحرب وتداعياتها على الشعب السوداني في كافة المجالات.

بدوره شدّد اللافي على أهمية متابعة أوضاع الحدود الليبية السودانية، من خلال آلية ناجعة لحمايتها، وضمان استقرار المنطقة في هذه الظروف، مشيراً في ذات السياق إلى العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.