الرئاسي يُجدّد دعمه لأي مبادرة تفضي إلى الانتخابات

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، تأكيده لدعم المجلس أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات بما فيها الشراكة مع البعثة الأممية لإنجاز الانتخابات قبل نهاية العام 2023م.

جاء ذلك خلال استقباله سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

بدوره أشاد السفير الألماني، بعمل المجلس الرئاسي في ملف المصالحة والانتخابات والتزامه بالعمل مع كل الأطراف للمحافظة على وحدة البلاد سعياً لتحقيق الانتخابات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.