«الرئاسي» يُحمَّل المسؤولية كاملة لأي جهة تُهدد الموانئ البحرية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بياناً السبت، بشأن تهديدات قوات حفتر باستهداف موانئ مصراتة والخمس بزعمها أنها مناطق عمليات عسكرية.

وأكد المجلس في بيانه، أن مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني هي الجهة الوحيدة المتعرف بها من قِبل المنظمة البحرية الدولية، وأنه لم يصدر عنها أي تعليمات بقفل هذه الموانئ، منوهاً بأنها تعمل بصورة طبيعية وتحت متابعة كافة الجهات الدولية المختصة.

وأشار البيان إلى أن غرفة الملاحة البحرية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعميم ما يخص الموانئ الليبية من معلومات على كافة الوكلاء وشركات التوكيلات البحرية وكافة الأعضاء المنتسبين لها.

كما أكد المجلس الرئاسي أنه يُحمَّل المسؤولية كاملة لأي جهة تُهدد هذه الموانئ أو غيرها أو تخالف هذه التعليمات.

ونوه المجلس بأنه تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ سلامة عمل هذه الموانئ.

واختتم المجلس الرئاسي بيانه بالقول: